Frana sulla Statale 36: crolla un pezzo di montagna all'ingresso della galleria

Imponente frana con caduta massi sulla Lecco-Ballabio e ingresso della galleria resta bloccato. Come riferiscono i colleghi di LeccoToday i vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 dicembre, lungo l'arteria della Statale 36 a causa del crollo di alcuni macigni sull'arteria stradale.

I pompieri sono al lavoro e stanno verificando la situazione dopo la caduta dei pesanti macigni sulla carreggiata. Allertati anche i soccorsi: dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze in codice rosso. Dalle prime informazioni fornite da Areu sono due le persone rimaste coinvolte: un ragazzo di 24 anni e un uomo di 66 anni. Il codice resta rosso; i soccorritori sono al lavoro.

Da Anas riferiscono che "A causa di caduta di massi in carreggiata al km 6,300 all'ingresso della Galleria Giulia, la strada statale 36 racc 'Raccordo Lecco Valsassinaì è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni dal km 0,000 al km 9.000 - si legge nella nota ufficiale -. I vigili del fuoco e il personale di Anas sono presenti sul posto per la gestione della viabilità sui percorsi alternativi, per la programmazione delle operazioni di rimozione dei massi e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile e in piena sicurezza.

Notizia in aggiornamento