Intervento per una fuga di gas a Carate Brianza, evacuato un palazzo

Mobilitazione dei vigili del fuoco giovedì nella tarda mattinata a Carate Brianza per una sospetta fuga di gas. Ci sono volute circa tre ore di verifiche e operazioni per ultimare le operazioni di messa in sicurezza di un condominio in via Donizetti da dove era partita una richiesta di intervento per una sospetta fuga di gas.

Intorno a mezzogiorno sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con una autompompa e una autoscala del comando di via Mauri e un'autopompa da Lissone. In via precazionale, per effettuare i controlli del caso, i pompieri insieme alle forze dell'ordine hanno fatto evacuare un intero palazzo di cinque piani e circa una trentina di persone sono uscite dalle abitazioni e hanno atteso in strada le operazioni di messa in sicurezza.

Le verifiche sono state effettuate anche con la collaborazione dell'ente distributore della zona. Non è emersa alcuna criticità e l'intervento si è concluso: non sono però passate inosservate le operazioni di evacuazione dello stabile che hanno destato curiosità tra i residenti.