Fuga di gas nel cuore della notte, quattro famiglie evacuate dalle loro case

Quattro famiglie evacuate e una notte di lavoro per i vigili del fuoco. È successo in via Concordia a Veduggio poco prima dell'alba di giovedì 3 settembre dove il serbatoio di un'auto alimentata a gpl ha iniziato a perdere gas.

Tutto è iniziato intorno alle 4 del mattino quando alcuni residenti hanno segnalato ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza un persistente odore di metano. Sul posto sono intervenute le autopompe di Seregno e di Carate Brianza, oltre a un carro soccorso, i tecnici dell'azienda del gas, personale Enel e carabinieri. La causa del persistente odore è stata trovata dopo pochi minuti di ricerca e l'automobile, parcheggiata vicino a una casa, è stata messa in sicurezza.

Nel corso delle operazioni non si sono registrati feriti o intossicati ma per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni sono state evacuate dalle loro abitazioni quattro famiglie.