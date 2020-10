Sesto, presa la banda che rubava nella discarica: due arrestati e due denunciati

Sorpresi "al lavoro" e fermati. Due uomini, si tratta di due cittadini romeni con precedenti specifici, sono stati arrestati martedì sera dalla polizia locale a Sesto San Giovanni dopo essere stati sorpresi a rubare all'interno della discarica comunale.

A bloccare i due - che erano insieme a un altro uomo e una donna, loro denunciati - sono stati gli agenti della polizia locale, che nei giorni scorsi avevano ricevuto più di una segnalazione sui blitz all'interno dell'area ecologica. Così, gli uomini del nucleo di polizia giudiziaria si sono appostati e li hanno visti scavalcare per entrare nell'area alla ricerca del bottino.

I quattro sono quindi stati fermati e identificati: i due con precedenti sono stati arrestati, mentre gli altri due - incensurati - sono stati indagati a piede libero. L'arresto dei due ladri - ha fatto sapere il comune di Sesto - è stato convalidato dal giudice durante il processo per direttissima che si è tenuto mercoledì mattina al Tribunale di Monza.

“Complimenti ai nostri agenti per il grande lavoro svolto, – il commento del sindaco Roberto Di Stefano – a dimostrazione dell'importanza di disporre di uno specifico Nucleo di Polizia Giudiziaria col compito di fare indagini e procedere ad arresti: lo abbiamo fortemente voluto istituire a Sesto San Giovanni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Avanti così, col presidio costante del territorio, ascoltando le segnalazioni dei cittadini, col supporto delle telecamere: a Sesto San Giovanni per i delinquenti non c'è posto”.