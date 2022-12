Il ladro che indossa sei felpe una sopra l'altra nel camerino

Nessuna possibilità di passare inosservato. Un uomo di 39 anni, un cittadino italiano della provincia di Brindisi, con numerosi precedenti, è stato arrestato nei giorni scorsi a Busnago, in Brianza, dopo aver cercato di rubare sei felpe all'interno di un negozio.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il 39enne è entrato nel locale, ha preso un giubbino e le sei felpe - valore 400 euro - e si è subito diretto in un camerino. All'uscita con sé aveva soltanto il giubbotto, nelle cui tasche aveva nascosto le placche antitaccheggio forzate e strappate via dagli abiti. Appena il cliente è uscito dalla corsia "senza acquisti", è stato bloccato dai militari che erano stati allertati dal personale del negozio, a cui non era sfuggite le mosse dell'uomo.

Addosso al 39enne sono state trovate le sei felpe, indossate una sopra l'altra, che sono poi state restituite al negozio. Giudicato per direttissima, per il ladro è stato convalidato l'arresto ed è stato disposto l'obbligo di dimora nel suo comune di residenza in Puglia.