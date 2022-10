La coppia con il cane che ruba ai clienti dei centri commerciali

Una coppia come tante che, soprattutto nel fine settimana, va al centro commerciale a fare shopping. Accompagnandosi a quel dolcissimo esemplare di maltese che attira le coccole e le attenzioni dei clienti. Mentre loro, con mano lesta, sfilerebbero il portafoglio a chi è impegnato a guardare il cagnolino. Succede in Brianza: la denuncia arriva direttamente dai social dove una donna ha messo in allerta chi frequenta i centri commerciali di Monza e del territorio. Da qualche settimana tra le gallerie agirebbe una coppia – un uomo e una donna - che passeggiano insieme al loro maltese.

L'ultimo episodio proprio sabato quando a una monzese è stato rubato il portafoglio proprio mentre stava facendo shopping al centro commerciale e si era distratta quando quel cagnolino aveva iniziato ad abbaiare. "Ero al centro commerciale con mia mamma - racconta la donna alla redazione di MonzaToday -. La coppia si è avvicinata a mia mamma, dal lato dove lei teneva la borsetta. Inizialmente passeggiavano dietro a noi, poi si sono avvicinati e si sono scambiati il cane di mano. L'animale ha attirato la nostra attenzione perché ha iniziato ad abbaiare forte. Hanno quasi sfiorato mia mamma e poi si sono allontanati".

Poco dopo la donna si è accorta di non avere più il portafoglio. Immediata la corsa alla questura di Monza per denunciare il fatto. E lì, con sorpresa, mamma e figlia hanno scoperto di non essere le sole che, dopo lo shopping, erano state alleggerite non certo dalle spese. Dalla polizia di Stato c'era un'altra donna che stava denunciando il medesimo furto, avvenuto sempre nello stesso centro commerciale. "Anche lei - prosegue la donna - si è accorta di avere lo zainetto aperto dopo che l'aveva sfiorata la coppia con il cane". Entrambe le vittime hanno fornito agli inquirenti il medesimo identikit.

La donna è stata ricontattata: il suo portafoglio è stato ritrovato nel centro commerciale. All'interno c'erano i documenti, ma mancavano i contanti.