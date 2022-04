Una reliquia è stata rubata rubata in una chiesa in Brianza

Una reliquia è stata rubata da una chiesa in Brianza. E' successo a Barlassina, nel pomeriggio di mercoledì. E domenica, durante tutte le celebrazioni della messa, il parroco Don Giovanni Rigamonti ha voluto condividere il rammarico per quanto accaduto con i fedeli, informandoli. E' stato durante l'omelia che il sacerdote ha comunicato che vi era stata una intrusione all'interno della chiesa. Un gesto, ha spiegato, che "rasenta il sacrilego, non è stato un semplice furto di denaro".

Il furto in chiesa

I ladri - non si sa se si sia trattato di un malintenzionato che ha agito da solo o in gruppo - hanno puntato a un reliquiario custodito all'interno di una cassettina chiusa a chiave dietro l'altare. Una croce d'argento antico all'apparenza il cui valore materiale probabilmente non è neppure tanto elevato. A fare la differenza però - almeno dal punto di vista devozionale e religioso - è il suo contenuto: una reliquia con un frammento di legno che apparterrebe alla croce di Gesù proveniente dalla Terra Santa. Un cimelio sacro - certificato - che qualcuno ha portato via dalla casa del Signore dove era custodito. Il certificato di autenticità che accompagna il bene invece è ancora custodito al sicuro, garantiscono dalla chiesa parrocchiale di San Giulio. E forse chi ha rubato il reliquiario nemmeno aveva contezza del suo valore spirituale e del suo contenuto.

Ad accorgersi del furto è stato lo stesso parroco: "E' successo sicuramente mercoledì perchè intorno alle 18 ho fatto un giro in chiesa e mi sono accorto che qualcosa era fuori posto" spiega don Giovanni Rigamonti. "Ho visto due o tre libri fuori posto proprio nell'area dietro l'altare. Erano libri dei Canti e mi sono avvicinato per verificare e ho notato la porticina forzata della cassettina di legno dove era custodito il reliquiario". E del cimelio sacro non c'era più nessuna traccia. Il religioso ha sporto denuncia e ora sono in corso le indagini per rintracciare il bene e individuare il responsabile. La notizia è stata accolta con sgomento anche dalla comunità.