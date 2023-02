Ruba le scarpe, minaccia la sicurezza e scappa: ma a fermarlo ci sono i carabinieri

Non appena è entrato nel supermercato MD di Seregno gli addetti alla sicurezza e i dipendenti, insospettati, lo hanno monitorato. L'uomo - un senzatetto di 43 anni di Torino già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio - si è diretto verso lo scaffale delle scarpe da ginnastica, ne ha infilato un paio e si è avviato verso la corsia dell’uscita senza acquisti.

A fermarlo un addetto alla sicurezza e un dipendente. Ma l'uomo non si è fatto intimorire e ha minacciato il personale con una bottiglia di vetro vuota. "Ti spacco la testa, non ho paura di te" avrebbe detto l'uomo che poi è scappato a piedi insieme a una donna che lo aspettava all'uscita del supermercato, A fermarlo una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Seregno che si erano recati al supermercato e avevano raccolto le testimonianze. Poco dopo i militari hanno fermato quell'uomo di 43 anni con il giubbotto nero, lo zaino verde e le scarpe nuove ai piedi. Insieme a lui una donna di 35 anni di Seregno, anche lei senza fissa dimora e pluripregiudicata. L'uomo è stato accompagnato in caserma. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà per furto e per minaccia aggravata. La refurtiva è stata restituita al supermercato.