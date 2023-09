L'incubo delle scuole della Brianza torna a colpire: dai formaggi ai computer

Dai formaggi ai computer. Ha colpito di nuovo, in piena estate, mentre i bambini erano lontani dalle aule, durante le vacanze estive. E questa volta non ha puntato alla mensa, facendo razzia di formaggi, salumi e tonno (che aveva anche rivenduto a una pizzeria della zona in passato) ma alla strumentazione elettronica. Lasciando i piccoli studenti senza computer al loro rientro sui banchi.

Ma anche questa volta il ladro "seriale" delle scuole della Brianza è stato identificato e denunciato. E in questo caso non aveva agito da solo. Il furto risale alla serata dello scorso 9 agosto ai danni dell'istituto comprensivo Albiate-Triuggio di via Rimembranze e per questo episodio, al termine delle indagini effettuate, i carabinieri della compagnia di Seregno hanno denunciato due persone. Il 36enne, vecchia conoscenza dell'Arma, originario di Brescia e già responsabile di altri furti in istituti scolastici della zona e il complice da cui si era fatto prestare un furgone e con cui aveva scaricato dal mezzo il bottino. Si tratta di un 49enne disoccupato, con precedenti.

A far scattare le indagini era stata la segnalazione, quella stessa sera, di un cittadino che aveva notato un uomo uscire, nel buio della sera, dalla scuola con un grande schermo sulle spalle. Poi lo aveva caricato su un furgone - un Ford Transit bianco - e si era allontanato. Grazie alle indagini e alle immagini delle telecamere di sorveglianza i militari erano riusciti a ricostruire tutti i contorni della vicenda. E per i due è scattata la denuncia.