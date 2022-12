L'uomo che ruba (di nuovo) all'Esselunga ed esce con due bottiglie di whisky nelle tasche

Ha cercato di rubare alcolici all'Esselunga di Monza ma è stato arrestato dalla polizia. In manette è finito un cittadino marocchino poi risultato nahce destinatario di un provvedimento di espulsione.

La polizia è arrivata nel supermercato di via Cavallotti intorno alle 19 del 9 dicembre dopo una segnalazione dell'addetto all'antitaccheggio che aveva bloccato l'uomo mentre tentava di rubare quattro bottiglie di superalcolici. Nel tentativo di passare inosservato, il ladro - già autore di furti nello stesso negozio e per questo riconosciuto dal personale - aveva nascosto all’interno delle tasche dei pantaloni due bottiglie di whisky e altre due in un borsone. Per non pagare la merce poi aveva provato a guadagnare la via dell'uscita accodandosi a un'altra cliente.

L'uomo è stato così arrestato in flagranza per furto aggravato. Pluripregiudicato per numerosi furti all’interno di centri commerciali, nei confronti dell'uomo c'era anche un provvedimento di espulsione.