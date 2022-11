Da un carrello all'Esselunga spunta un gatto (vero)

Giocherellava sotto l'auto di una donna che, uscita dal supermercato dopo aver fatto la spesa, ha sentito dei miagolii e si è trovata faccia a faccia con il curioso ospite. Un bel gatto tigrato, giovane, con un collare marrone che però era da solo e spaesato, nel parcheggio dell'Esselunga di Vimercate.

"Stavo mettendo il sacchetto nel bagagliaio quando ho cominciato a sentire un miagolio" racconta la ragazza che ha trovato il micio. "Sono corsa in negozio mi sono fatta dare una scatola ho chiesto alle commesse di chiamare i vigilanti" spiega. A quel punto insieme agli addetti alla vigilanza la giovane ha cercato il gatto che nel frattempo si era spostato. "Lo abbiamo visto vicino i carrelli..allora ho lasciato la scatola a terra sono andata in auto a prendere una bustina di cibo che avevo giusto appena preso in negozio. Nel frattempo la guardia lo ha messo nella scatola e ha iniziato a mangiare".

La donna ha chiamato la polizia locale di Vimercate che ha attivato il servizio di recupero del canile Fusi di Lissone che ha preso in consegna il gatto. "Ho pensato tutta la notte al gattino" ha raccontato la donna che adora gli animali. Il gattino però ora sta bene e si trova al gattile del rifugio Fusi di Lissone. "E' un gatto tigrato, un soriano, giovane e domestico" spiegano dalla struttura da dove al momento nessuno sembra essersi presentato dopo averlo smarrito.

Secondo quanto al momento emerso proprio mentre il servizio di recupero del Fusi si attivava per garantirgli accoglienza alla polizia locale di Vimercate è giunta una segnalazione relativa allo smarrimento di un micio proprio in città. Un gatto si era allontanato da una abitazione ma al momento non c'è conferma che si sia trattato dello stesso esemplare.