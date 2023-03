Il giardino della scuola transennato da 3 settimane: ecco perché

Arriva la primavera, ma per i bambini della scuola elementare Rubinowicz di Monza l'intervallo all'aria aperta è pericoloso. Da 20 giorni parte del giardino è transennato. In un'area del cortile c'era un tombino divelto: per evitare che i bambini si avvicinassero l'area è stata transennata e nel tombino messa una sedia.

"Il giardino dove vanno durante la ricreazione i bambini della scuola primaria Rubinowicz da oltre 20 giorni versa in queste condizioni - si legge sulla pagina Facebook del Comitato civico mamme di Monza che denuncia la situazione -. La rappresentante di plesso ha prontamente segnalato il problema al sindaco Paolo PIlotto (che ha visto il problema sul posto) e girato la segnalazione al comune di Monza con foto allegate. È stato risposto che l’intervento sarebbe stato fatto, ma da 3 settimane l’unico intervento è stato quello di delimitare l’area con del nastro".

Le mamme chiedono un intervento rapido per mettere il giardinetto in sicurezza. Soprattutto con l'avvicinarsi della bella stagione che permette agli alunni di trascorrere il momento della ricreazione all'aperto."Quanto dovrà ancora ancora aspettare la scuola Rubinowicz per avere una risoluzione al problema? I bambini e le loro maestre hanno diritto a passare una ricreazione all’aria aperta in totale sicurezza - si legge ancora sulla pagina social del Comitato civico mamme di Monza -. Restiamo in attesa di una risposta da parte del Comune ma, soprattutto, di una soluzione a breve".