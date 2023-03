Fiamme sul tetto di una palazzina: vigili del fuoco al lavoro

Paura a Giussano, ma fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni. Intorno alle 22.30 di ieri, venerdì 3 marzo, a Giussano c'è stato un principio di incendio in una palazzina.

L'intervento (Foto Bennati)

A prendere fuoco il tetto di un condominio in piazza Cadorna. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti quattro mezzi dei vigili del fuoco: 2 autopompe, l'autoscala e il carro soccorso. La strada è stata chiusa per consentire le operazione di intervento in piena sicurezza. I pompieri hanno lavorato per oltre un'ora per spegnere il principio del rogo. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ancora ignote le cause dell'incendio.