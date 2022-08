Il vigile brianzolo che dà la caccia a chi abbandona i rifiuti

Da settembre 2021 a giugno 2022 ha effettuato 595 accertamenti (circa 2 al giorno) su rifiuti abbandonati o sacchi dove la raccolta differenziata non era stata eseguita a regola d'arte. Nei primi otto mesi di lavoro sono stati elevati 107 verbali. Il vigile ecologico, quindi, viene promosso a pieni voti e il comune di Giussano, dove opera, ha deciso di riconfermarlo.

Prosegue nel comune brianzolo il progetto sperimentale che quasi un anno fa ha introdotto la figura del "vigile ecologico", un operatore specializzato che viene incaricato da Gelsia Ambiente di controllare i sacchi segnalati come "non conformi" e di ispezionare quelli abbandonati così da risalire ai proprietari. Il suo compito è anche quello di verificare se i rifiuti sono stati smaltiti in contenitori conformi alla raccolta differenziata, oltre a segnalare discariche abusive e abbandono indiscriminato. I risultati ottenuti nei primi mesi di lavoro sono molto positivi, soprattutto se confrontati con quelli degli anni precedenti all'introduzione del "vigile ecologico": nel 2019 gli accertamenti ambientali erano stati159, nel 2020 solo 30, e nel 2021 ben 247.

“Il risultato della raccolta differenziata si mantiene costante attorno all’80% a dimostrazione dell’attenzione che la cittadinanza presta al tema della raccolta rifiuti - commentano il sindaco Marco Citterio e l’assessore all’Ambiente Giacomo Crippa - purtroppo permane la mancanza di senso civico di una ristretta minoranza che continua ad interpretare il rifiuto non come una risorsa, ma come un ingombro del quale liberarsene senza alcun rispetto per le regole e per gli altri cittadini. Va in questa direzione il ruolo del Vigile ecologico: individuare i responsabili che agiscono incuranti delle norme e sanzionarli. Si tratta di un servizio prezioso, in grado di ripagarsi da solo, che aiuta a far rispettare il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani”.