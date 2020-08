Gp 2020: gli alpini eseguiranno l'inno di Mameli

Gli alpini protagonisti sul circuito della Formula 1. Domenica 6 settembre, in occasione del Gran Premio di Formula 1 che si correrà sulla pista monzese, l’esecuzione dell’inno nazionale sarà affidato alle penne nere.



Scenderà in pista la Fanfara alpina “Angelo Masciardi” di Asso, accompagnata dal coro della sezione di Varese . Un grande onore e una grande emozione per gli alpini di Monza e Brianza e in particolare per il presidente della sezione monzese Roberto Viganò che ha fortemente sostenuto l'iniziativa.



Alpini italiani protagonisti del grande evento sportivo internazionale, che domenica saranno rappresentati da tre sezioni lombarde: quella di Monza per la parte organizzativa, quelle di Como e di Varese per la parte esecutiva. Perfettamente schierati gli alpini eseguiranno l’inno di Mameli prima della partenza, con auto e piloti già schierati sulla griglia, davanti alle tribune.







