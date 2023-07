La tempesta di grandine che ha distrutto le auto in Brianza

Non solo forti raffiche di vento con alberi abbattuti e danni. La Brianza è stata colpita anche dalla grandine con un violento temporale nella serata di lunedì 24 luglio. In diversi comuni della Brianza tra cui Lazzate e Misinto si sono riversate a terra palline di ghiaccio dalle dimensioni notevoli, grandi quasi quanto una pallina da golf. Una raffica violenta di precipitazioni che ha causato danni anche a diverse vetture.

Tra le aree più colpite dal fenomeno a Misinto c'è stata anche la sede della protezione civile dove il vento ha scoperchiato la copertura del tetto, il crollo di un pino secolare e il danneggiamento del parabrezza dei mezzi di servizio, flagellati dalla grandine.

"Ciononostante i Volontari prontamente intervenuti, pur muovendosi con mezzi non propriamente agibili nelle strade avvolte da una nebbia spettrale, hanno portato supporto alla popolazione con interventi di taglio alberi caduti, copertura tetti e lucernari, messa in sicurezza delle strade allagate e non percorribili, supporto ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco" si legge in un post corredato di fotografie pubblicato sulla pagina Facebook SEI Servizi Emergenza Integrati - Protezione Civil a firma di Mario Nodari, responsabile comunicazione. "Ora inizia la conta dei danni con la voglia e la forza di ripartire più determinati che mai".