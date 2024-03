Tragico venerdì notte a Monza e Brianza: tre gravi incidenti e un'aggressione

Una notte difficile per i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine quella appena trascorsa da venerdì 22 a sabato 23 marzo. Tre incidenti gravissimi in cui le ambulanze sono partite in codice rosso. Il primo alle 23 a Cesano Maderno. Qui in via Garibaldi all'altezza del civico 52 c'è stato un incidente dove è rimasta coinvolta anche una macchinetta elettrica. Il ferito, un uomo di cui non è stata resa nota l'età, è stato trasportato dalla Croce Rossa in codice rosso, in condizioni critiche, all'ospedale San Gerardo a Monza. Nel sinistro non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli. Alle 23.39 auto ribaltata a Bernareggio in via Colombo. Codice rosso anche in questo caso e l'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia. Ferito un uomo di 54 anni che è stato portato con l'elicottero al Manzoni di Lecco. Non sarebbe in pericolo di vita. Alle 4.07 di questa mattina a Bellusco terribile scontro contro un ostacolo di un'auto che trasportava tre giovanissimi di 18 e 19 anni. Sirene in codice rosso: sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso decollato da Como. I tre feriti sono stati portati all'ospedale San Gerardo e a Vimercate. Sul posto anche i carabinieri di Monza e i vigili del fuoco.

L'aggressione è invece avvenuta ad Agrate Brianza a mezzanotte e mezza: sul posto anche i carabinieri e i soccorritori della Croce Rossa. Ci sarebbe un ferito lieve.

Infine a Muggiò un uomo di 39 anni è stato portato in ospedale per aver bevuto troppo (intossicazione etilica). L'ambulanza lo ha trasportato alle 4.30 del mattino al San Gerardo. A Monza invece a mezzanotte e mezza incidente con la macchinetta elettrica in via Masaniello. Feriti, ma non gravi, una ragazza di 16 anni e un giovane di 28 anni. Articolo in aggiornamento.