Grave incidente a Bellusco, l'auto si schianta contro la cancellata: tre giovani in ospedale

Un venerdì notte particolarmente impegnativo per i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 a Monza e Brianza, a causa di alcuni incidenti in codice rosso, fortunatamente senza vittime. Alle 4.07 del mattino il 118 è stato contattato per una macchina che a Bellusco, in via San Nazzaro è finita fuori strada e poi contro una cancellata. Nessun altro veicolo coinvolto. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza, l'autopompa da Vimercate e il carro fiamma da Lissone.

Tre le persone ferite tutte tra i 18 e i 19 anni. Due sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo con ambulanza e elisoccorso decollato da Como, il terzo a Vimercate. I tre giovani, nonostante il codice rosso iniziale, non sarebbero in pericolo di vita e sono stati ricoverati in codice giallo