Alla guida con una patente rubata (la sua era scaduta da 4 anni): denunciato per ricettazione

Quando i carabinieri lo hanno fermato per un normalissimo controllo ha cercato la patente nel portafoglio, ma ha dichiarato di non averla. I militari, però, hanno notato che mentre l'uomo cercava tra le numerose card che aveva nel portadocumenti c'era anche una una carta rosa. A quel punto gli hanno chiesto di mostrarla e hanno scoperto che si trattava di una patente non intestata all'uomo. Dalle verifiche è risultato che era una patente rubata un mese prima a Eupilio, nel Comasco, a un ragazzo di 24 anni che vive a Besana Brianza.

Il fatto è accaduto giovedì sera a Giussano durante un consueto servizio di controllo dei carabinieri. I militari in via Cavour hanno fermato una Hyundai I10. Alla guida un uomo di 33 anni di Inverigo, nel Comasco, già noto alle forze dell'ordine per guida in stato d’ebbrezza e inosservanza delle norme relative al covid. Quando i carabinieri hanno scoperto che la patente era rubata l'uomo ha cercato di giustificarsi spiegando che l'aveva trovata a febbraio a Costa Masnaga, nel Lecchese, in una slot machine e che aveva deciso comunque di tenerla. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione (art. 648 c.p.).

Inoltre è stato sottoposto all'alcol test, risultando positivo con un tasso alcolemico di g/l 0,57. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato sanzionato e segnalato all’autorità amministrativa per guida in stato d’ebbrezza (art. 186 co. 2 C.d.s. ) e proposto per il foglio di via obbligatorio dal comune di Giussano. Dagli ulteriori accertamenti è risultato che aveva la patente scaduta dal 2018, per la quale non era stato effettuato il previsto rinnovo semestrale connesso al ritiro avvenuto per una precedente guida in stato d’ebbrezza e, pertanto, è stato sanzionato (art. 126 C.d.s).