Tre incendi in poche ore, vigili del fuoco a Cabiate, Limbiate e Roncello

Prima una canna fumaria a fuoco a Cabiate, tra la Brianza e il Comasco, che ha portato in via Milano tre squadre dei vigili del fuoco sabato pomeriggio. Sono intervenuti i pompieri con autopompe e carro soccorso da Seregno, Lazzate e con una autoscala da Desio. L'intervento si è risolto senza criticità ma poco dopo il personale del comando provinciale dei vigili del fuoco è stato impegnato a Limbiate per un principio di incendio in una villetta.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 19 da via Giovane d'Italia e sul posto sono state al lavoro una autopompa e una autoscala dal distaccamento di Desio insieme ai colleghi di Bovisio Masciago. In serata invece un rogo ha avvolto il tetto di una abitazione a Roncello e le fiamme sono state notate ancdhe a distanza con ore di superlavoro da parte dei pompieri. Anche questo intervento - il più complicato dei tre - è stato risolto senza criticità e non si sono registrati feriti.

L'incendio a Roncello