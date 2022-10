Dà fuoco a un'auto in piazza (e danneggia la vetrata di un laboratorio): arrestato

Danneggiamento seguito da incendio. Questa l'accusa di cui dovrà rispondere un uomo di 35 anni, cittadino italiano, arrestato nella giornata di venerdì dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. L'uomo, con precedenti per reati contro la persona e per droga, si sarebbe reso responsabile di un rogo che ha distrutto un veicolo, ne ha danneggiati altri due e ha raggiunto anche la vetrata di un'attività commerciale.

L'incendio è divampato alle 7 di mattina in piazza Italia, a Cologno Monzese, comune milanese al confine con la Brianza. Sul posto insieme ai pompieri che hanno domato le fiamme sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Oltre a distruggere l'auto e danneggiarne altre due, l'incendio ha provocato danni anche alle serrande e alle vetrate di un laboratorio di analisi. Subito sono iniziate le indagini dei militari dell'Arma: fondamentali sono state le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza dell'area grazie anche agli occhi elettronici installati nei pressi di un distributore di carburante.

Gli indizi raccolti, anche attraverso testimonianze, hanno portato i carabinieri dritti dal 35enne e nell'abitazione dell'uomo è stato trovato un tappo in plastica verosimilmente riconducibile a una bottiglia utilizzata per contenere il liquido infiammabile impiegato per innescare l'incendio, rinvenuta nei pressi del veicolo dato alle fiamme e uno scontrino che testimonierebbe l'acquisto di gasolio.