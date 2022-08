Incendio in un mobilificio in Brianza

Un incendio all'interno di un laboratorio di una azienda attiva nella produzione di mobili e ore di lavoro per i vigili del fuoco. Il rogo è divampato nel pomeriggio dell'1 agosto, a Verano Brianza dove i pompieri del distaccamento di Seregno e di Lissone sono intervenuti all’interno di un capannone in via San Giuseppe, sede di una ditta attiva nella produzione di mobili e complementi d’arredo in ferro battuto. Le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Seregno sono accorsi dopo l'allarme lanciato per le fiamme partite da un laboratorio della fabbrica.

L'incendio e i soccorsi

Ci sono volute due ore di lavoro per estinguere l'incendio: il rogo è stato domato senza particolari criticità e non si sono registrati feriti. L'area è stata poi messa in sicurezza e sono iniziati i sopralluoghi per accertare la natura delle cause dell'incendio che sarebbero con tutta probabilità da attribuirsi a un surriscaldamento all’interno del silos utilizzato per la sabbiatura delle parti metalliche dei mobili. È proprio da lì che sarebbe scattata la scintilla che avrebbe alimentato l’autocombustione della sabbia e dei residui ferrosi della lavorazione. L'azienda, solo due anni fa si era rinnovata e aveva spostato la propria sede da Cesano Maderno a Verano Brianza.