A fuoco un'auto e un camion dei rifiuti: pompieri al lavoro

Una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Monza e Brianza. Alle 00.30 di oggi, venerdì 17 novembre, l’autopompa del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Vimercate è intervenuta per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo un’auto sull’autostrada A4 in direzione Torino.

Poche ore dopo, intorno alle 7, ancora un’allerta. Questa volta a Varedo dove in via Felice Rebuzzini, un camion per il trasporto dei rifiuti ha preso fuoco. Sul posto sono state inviate l'autopompa dal distaccamento di Desio e l'autobotte dal distaccamento volontario di Lazzate.

L'incendio a Varedo