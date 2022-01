Auto distrutta dalle fiamme a Paderno Dugnano

Auto in fiamme a Paderno Dugnano. Nella serata di domenica 9 gennaio i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti nel comune milanese per il rogo di una vettura.

Un'autopompa del distaccamento di Desio è stata inviata poco dopo le 20.15 in via Corelli, in una zona a ridosso della tangenziale nord. Qui un veicolo era stato avvolto dalle fiamme e completamente distrutto da un rogo. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito e sono in corso di accertamento le cause all'origine delle fiamme.