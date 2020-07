Fiamme nella notte a Monza, a fuoco due auto in via D'Annunzio: forse atto doloso

Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Monza nella tarda serata di lunedì. In via D'Annunzio, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto è stata distrutta da un incendio e i primi accertamenti sembrano non escludere che si sia trattato di un atto doloso.

I pompieri, insieme ai militari dell'Arma, sono giunti sul posto intorno alle 23.20 di lunedì 28 luglio quando la vettura intestata a un operaio 32enne è stata avvolta dalle fiamme. Nel rogo inoltre è stato danneggiato un secondo veicolo parcheggiato vicino. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell'accaduto e accertare l'origine dell'incendio anche attraverso l'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza.