Auto prende fuoco dopo incidente, passante spacca vetro e salva vita a un ragazzo

Mentre stava tornando a casa da lavoro ha visto una nuvola di fuoco in strada e non ha esitato un istante. Si è avvicinato all'auto in fiamme e ha provato ad aprire la portiera per salvare dall'incendio l'uomo al volante. Istanti che sono sembrati infinti ad Asank, 36 anni, l'eroe che giovedì sera a Lissone ha salvato un ragazzo di 34 anni, brianzolo, dalla morte.

La portiera del veicolo, una Renault Clio, era bloccata e il giovane all'interno non reagiva e non riusciva a uscire da solo dall'abitacolo che nel frattempo si stava trasformando in una trappola mortale di fuoco e fumo. E così Asank ha capito che non c'era tempo da perdere: prima ha provato a sfondare il vetro a calci poi ha afferrato un sasso e ha infranto il finestrino, liberando il ragazzo.

Auto si schianta e prende fuoco a Lissone

Tutto è iniziato verso le 23 all'altezza di via Mattei. Secondo quanto al momento ricostruito la Renault Clio con al volante un 34enne residente in Brianza avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantata contro una rotonda. Poco dopo il veicolo è stato avvolto dalle fiamme ma il ragazzo al volante è rimasto immobile nell'abitacolo mentre il fuoco stava già divorando il veicolo. Tra i testimoni della scena però c'era anche Asank, l'uomo che anzichè restare a guardare da lontano è corso incontro al pericolo e gli ha salvato la vita.

Rompe il vetro di auto in fiamme e salva un ragazzo

"Sono andato vicino, gli ho detto 'Scendi'. Ho provato ad aprire la porta ma non voleva scendere" ha raccontato Asank che ha rotto il vetro dell'abitacolo e ha liberato il 34enne dalla morsa della cintura di sicurezza, facendolo uscire dal veicolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ancora un minuto o due dentro l'auto e sarebbe bruciato" ha concluso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, i mezzi di soccorso del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Desio. Il giovane è stato accompagnato in ospedale. Dagli accertamenti effettuati è risultato che fosse al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.