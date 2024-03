A fuoco il tetto e la canna fumaria: pompieri al lavoro

Tre ore di lavoro per i vigili del fuoco per spegnere l’incendio che era divampato in una palazzina di 3 piani a Cesano Maderno. A prendere fuoco la canna fumaria e una parte del tetto. L’incendio è divampato intorno alle 19.40 di sabato 2 marzo in una struttura di via Volta.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco il rogo è stato confinato e spento rapidamente senza creare ulteriori danni. Sul posto sono giunte l'autopompa e l'autoscala da Desio e il modulo boschivo dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago. L'intervento è durato complessivamente tre ore. Sul posto anche un’ambulanza ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti.