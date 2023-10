Vigili del fuoco al lavoro per un incendio all'interno di una cantina

Vigili del fuoco al lavoro a Seregno per un incendio all’interno di una cantina. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre. Erano circa le 15 quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Seregno, in via D’Annunzio, nello stabile dove erano scoppiato l’incendio.

Sul posto due autopompe dal distaccamento di Seregno e Desio,un carro soccorso, l'autoscala dalla sede centrale di Monza e il carro ventilazione del distaccamento volontario di Seregno con in dotazione appositi sistemi per l'aspirazione dei fumi. L’incendio è stato domato. Al momento non sono note le cause all’origine del rogo.