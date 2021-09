Incendio a Monza: fiamme in un capannone

Domenica 26 settembre a fuoco una ditta di via Fermi che produce mascherine: evacuate diverse famiglie

Notte di fuoco a Monza. Un vasto incendio ha avvolto un capannone di via Fermi. Erano da poco passate le 2 di domenica 26 settembre quando le fiamme hanno avvolto un capannone di via Fermi dove vengono prodotte mascherine: una notevole quantità di merce già imballata è andata in cenere.

Immediato l'invio dei soccorsi: sul posto oltre dieci mezzi dei vigili del fuoco da Monza e Brianza, carabinieri, polizia di Stato e 118. Sono state evacuate anche alcune famiglie che vivevano nei pressi del capannone, ma fortunatamente non si registrano feriti.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore nello spegimento del rogo. Un'alta nube di fumo si è innalzata nel cielo, visibile anche a chilometri di distanza. Un forte odore di bruciato si è immediatamente diffuso nell'aria allarmando i cittadini. Sui social è stata subito diffusa la notizia.

Sulle origini dell'incendio stanno indagando gli investigatori.

Un fine settimana di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Monza e Brianza: ieri, sabato 25 settembre, il vasto incendio all'ex area Snia di Varedo dove sono bruciate 2mila tonnellate di rifiuti.