Incendio nel capannone in Brianza: maxi dispiego di mezzi

Maxi dispiegamento dei mezzi dei vigili del fuoco per un incendio scoppiato oggi, 2 aprile, intorno alle 15, in un capannone a Bovisio Masciago, in via Di Vittorio, le cui operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Le squadre del comando di Monza e Brianza stanno infatti intervenendo per il rogo che sta interessando i locali annessi al capannone. Sul posto sono presenti numerosi automezzi: 2 autopompe,2 autoscale, 2 autobotti, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia.

Al momento l'incendio sembrerebbe essere sotto controllo. In supporto ai soccorsi è giunta anche un'ambulanza.

Articolo in aggiornamento