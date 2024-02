Altro incendio in una ditta: vigili del fuoco ancora al lavoro

È stata un'altra notte di lavoro per le squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza, alle prese con un incendio scoppiato in un capannone a Lissone.

Gli uomini del comando sono infatti stati chiamati a intervenire in via San Giorgio per sedare le fiamme all’interno di una ditta. L’allarme è scattato poco dopo le 22. Il rogo sarebbe principiato da materiale accatastato su alcuni bancali, che ha generato una grande colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Fumo che si è poi infiltrato anche nei capannoni adiacenti a quello nel quale l'incendio ha avuto origine.

Il celere intervento dei vigili del fuoco ha permesso fortunatamente di mantenere la situazione sotto controllo.

Non si sono segnalati feriti. Sul posto sono giunti diversi mezzi e squadre specializzate. In particolare autopompe, autobotti e autoscale provenienti dalla sede centrale di Monza, oltre al carro soccorso da Desio e il modulo spegnimento rapido da Lissone.