Grosso incendio in Brianza, in azione numerose squadre dei vigili del fuoco

È ancora in fase di ultimazione l'intervento che ha visto schierate numerose squadre dei vigili del fuoco brianzole per un incendio scoppiato questa sera, 2 gennaio, intorno alle 20 a Desio, in un edificio non abitato in via Davide Guarenti.

Sul posto, in un'operazione congiunta, sono giunti l'autopompa e il carro soccorso dal distaccamento di Desio, un'autopompa da Seregno, un'autobotte da Bovisio Masciago e l'autoscala dalla sede centrale di Monza. Impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la zona circostante all'edificio.

Al momento non risulterebbero feriti.