Meda, prende fuoco container in falegnameria: intervento dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione a Meda nella serata di mercoledì 16 dicembre. Intorno alle 19.30 i pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti presso la Falegnameria Sigma, in via Pordenone dove era stato segnalato un rogo.

A prendere fuoco è stato un container con stipati all'interno scarti di segatura e legname.

Le fiamme sono divampate durante le operazioni di smantellamento di un vecchio silos. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco con squadre dai distaccamenti di Seregno e Bovisio Masciago. Le operazioni di spegnimento sono terminate in serata e non si sono registrati feriti.