Maxi lavoro per i vigili del fuoco: 20 interventi per incendi causati dai fuochi d'artificio

Una notte di lavoro per i vigili del fuoco di Monza e Brianza. Nelle prime ore del 2024 le squadre disponibili sul territorio sono state impegnate a spegnere 20 incendi causati dallo scoppio dei fuochi artificiali.

Malgrado in alcuni comuni della Brianza i sindaci avessero vietato botti e i fuochi e in molti altri comuni i cittadini erano stati invitati a divertirsi in modo consapevole e non con i giochi pirotecnici, in tutta la Brianza si è dato il benvenuto al nuovo anno con botti e fuochi. Che, in alcuni casi, se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei pompieri avrebbero potuto evolversi in modo meno festoso.

Emblematico il caso di Monza dove malgrado i divieti e le raccomandazioni c'è chi ha festeggiato con i fuochi d'artificio proprio davanti al municipio.