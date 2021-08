Pauroso incendio a Milano: vigili del fuoco in soccorso anche dalla Brianza

Squadre di vigili del fuoco anche dalla Brianza sono impegnate a spegnere il grande incendio divampato in una palazzina di quindici piani di Milano.

Come riporta MilanoToday le fiamme stanno avvolgendo di un edificio in via Giacomo Antonini a Milano. Il rogo è divampato nel pomeriggio di domenica, poco dopo le 17.30. La struttura, nota come Torre Moro, è stata totalmente avvolta dalle fiamme. E si teme possano esserci persone al suo interno e che tutta la struttura possa crollare.

Il rogo sarebbe divampato da un appartamento al quindicesimo piano e in pochi minuti si è esteso a tutta la struttura. In cielo si è elevata un'alta colonna di fumo visibile da molte zone della città, distanti anche molti chilometri da Famagosta, dove si trova la torre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e il 118 con dieci ambulanze, cinque automediche e l'elisoccorso. Circa 70 famiglie sono state evacuate nei primissimi momenti.

'Maxi emergenza' per l'incendio della torre

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha attivato la cosiddetta "Maxi emergenza". È stato allestito un presidio medico avanzato per la valutazione degli eventuali coinvolti. Al momento nessun paziente è stato ospedalizzato dopo l'assistenza del personale sul luogo.

Per colpa dei detriti incandescenti caduti dalla torre, al civico 32, le fiamme hanno interessato anche il civico adiacente, il 34. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai pompieri e ai soccorritori di lavorare. Le vie intorno all'edificio sono state ricoperte di detriti: è stato completamente carbonizzato il rivestimento esterno della torre.