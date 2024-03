Un "muro" di fuoco in Brianza: incendio di balle di fieno in un campo

Incendio in un campo a Ornago, in Brianza. E maxi mobilitazione di soccorsi nella serata di domenica 17 marzo.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 20 e hanno avvolto una catasta di rotoballe di fieno in un campo, in via delle Calendre. Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza e del comando di Milano. La colonna di fumo che si è alzata dal campo è stata notata, nel buio della sera, anche a distanza perchè il rogo è divampato in un'area verde accanto alla strada. A Ornago sono stati impegnati anche i carabinieri e in via

delle Calendre, insieme a cinque mezzi dei pompieri - 2 autopompe e 3 autobotti - era presente anche il sindaco Daniel Siccardi.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. "Gli accertamenti di ARPA E ATS non hanno rilevato nessun problema ambientale e nessuna tossicità. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre" hanno comunicato dal municipio, con un aggiornamento sulla situazione nella nottatta.