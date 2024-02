Incendio a Monza nella serata di San Valentino: evacuata una palazzina

Grande paura ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti per l’incendio divampato in una palazzina di via Cattaneo, a Monza. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

L’allarme e i soccorsi sono partiti intorno alle 22.45 di mercoledì 14 febbraio. Al primo piano di una palazzina era scoppiato il rogo. La palazzina è stata fatta immediatamente evacuare: 11 le persone che sono state aiutate dai pompieri ad abbandonare la propria abitazione. Due persone sono state trasportate in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono giunte l'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di Monza, il carro soccorso da Desio e l'autopompa e l'autobotte da Lissone. I pompieri hanno lavoro oltre 3 ore per spegnere il rogo le cui cause, al momento, non state ancora rese note.