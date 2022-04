Pompieri in un ristorante in centro Monza

Vigili del fuoco in azione in centro Monza giovedì nel primo pomeriggio. I pompieri sono intervenuti in via Manzoni dove all'interno di un ristorante è scattato l'allarme per un principio di incendio. Sul posto in pochi istanti sono state inviate l'autopompa, l'autobotte e l'autoscala dal comando provinciale di via Mauri. I pompieri hanno messo in sicurezza il locale e sono in corso di accertamento le cause di quanto avvenuto.

Nessuno è rimasto ferito e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza giovedì mattina ha inviato in via Manzoni un'ambulanza in via precauzionale: nessuno è stato soccorso o trasferito in ospedale. Presente anche una pattuglia dei carabinieri.