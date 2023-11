Incendio nel ristorante: vigili del fuoco al lavoro

È dalle 16.15 che i vigili del fuoco sono al lavoro. Paura a Varedo dove nel pomeriggio di martedì 7 novembre sono scattati i soccorsi per un incendio in un condotto di aspirazione all’interno di un ristorante.

Le fiamme sono divampate in un'attività di ristorazione di via Bergamo. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte due autopompe, una autoscala, una autobotte e un carro soccorso. Oltre ai soccorritori del 118. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate in codice rosso l’automedica e l’ambulanza per prestare soccorsi a un uomo di 30 anni. Le condizioni del giovane, fortunatamente, erano meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. I pompieri in questo momento sono ancora al lavoro.