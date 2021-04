Vigili del fuoco al San Gerardo, principio di incendio in una sala operatoria

Cinque mezzi dei pompieri mercoledì mattina sono intervenuti in ospedale. Due operai impegnati in una attività di manutenzione sono rimasti coinvolti e sono stati portati in pronto soccorso per gli accertamenti: "Non sono gravi"

Cinque mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze, protezione civile e forze dell'ordine. Maxi dispiegamento di soccorsi mercoledì mattina all'ospedale San Gerardo di Monza dove è scattata una richiesta di intervento per un principio di incendio.

In ospedale sono subito giunti a sirene spiegate due autoscale dal comando provinciale di Monza e da Desio, una squadra da Lissone con una autopompa insieme a una dal capoluogo brianzolo e un carro soccorso. A chiarire che cosa è avvenuto mercoledì mattina in ospedale è stata la stessa direzione della Asst di Monza che ha spiegato che "si è trattato di un principio di incendio sviluppato all'interno in una sala operatoria non utilizzata poiché era in corso della manutenzione".

Nel principio di incendio sono rimasti coinvolti due operai che in quel momento stavano lavorando all'interno della sala che si trova nel blocco F della struttura sanitaria di via Pergolesi: i due - come reso noto - hanno riportato alcune ustioni e sono stati "portati in pronto soccorso per gli accertamenti, le loro condizioni non sono gravi".

"Si ringrazia per il pronto intervento di tutte le forze di emergenza" fanno sapere dall'ospedale San Gerardo.