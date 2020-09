Brugherio, mentre cena al ristorante l'auto da 50mila euro prende fuoco

L'auto che all'improvviso prende fuoco proprio mentre il proprietario si sta accomodando a tavola e sta ordinando le portate e una serata andata letteralmente "in fumo". Insieme a una Tesla da cinquantamila euro.

E' successo a Brugherio, in via Increa, mercoledì 16 settembre. L'allarme è scattato intorno alle 21.15 quando l'auto ibrida è stata avvolta dalle fiamme nel parcheggio davanti al ristorante Samsara. In via Increa sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della stazione cittadina. Ad avvisare il proprietario, un sessantenne residente nel Milanese, che si trovava all'interno del locale, è stato il personale.

Le fiamme sono state domate dai pompieri e i primi accertamenti effettuati lasciano pensare a un rogo di natura accidentale. Nessun ferito ma i danni al veicolo risultano ingenti.