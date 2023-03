Prendono fuoco i pannelli solari sul tetto: incendio in ditta

Incendio a Brugherio sabato mattina.

Fiamme dal tetto di una azienda in via Belvedere. Intorno alle 11 nel capannone industriale sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza e Brianza insieme al personale della polizia locale di Brugherio dopo che sul tetto alcuni pannelli fotovoltaici erano stati avvolti dalle fiamme.

La chiamata con la richiesta di soccorso è partita alle 11 e sul posto di sono precipitate le squadre di pompieri e gli agenti. Nel rogo non si sono registrati feriti e il fumo che si è alzato dalla ditta è stato notato anche a distanza e ha creato qualche disagio anche ai residenti. In seguito ai primi accertamenti sono stati esclusi danni strutturali all'edificio. Le cause all'origine del rogo sono in fase di accertamento.