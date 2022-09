A fuoco il tetto di una casa: vigili del fuoco al lavoro

Pomeriggio di paura in un'abitazione di Cambiago, comune in provincia di Milano e alle porte della Brianza. L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di sabato 10 settembre. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco - che in questo momento stanno ancora lavorando - le fiamme hanno avvolto il tetto di un'abitazione in via Indipendenza.

Sul posto sono presenti l'autopompa del distaccamento di Vimercate, l'autoscala e il modulo di supporto della sede centrale di Monza. Sono in fase di accertamento le cause dell'incendio. Sembrerebbe che, fortunatamente, non ci sono feriti.