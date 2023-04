In fiamme il tetto di una casa: vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco hanno impiegato circa due ore per spegnere le fiamme dell'incendio divampato sul tetto di una villetta. Il fatto è avvenuto mercoledì 26 aprile a Misinto. L'allarme poco dopo le 18 in un'abitazione di via Fornace.

È partita immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte l'autopompa del distaccamento di Lazzate, l'autobotte della sede centrale, l'autoscala del distaccamento di Carate Brianza e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. È stato chiesto, inoltre, il supporto dell'autopompa del distaccamento di Saronno. Per il coordinamento dello squadre sul posto è intervenuto il funzionario tecnico responsabile del comando. Ancora ignote le cause all'origine del rogo.