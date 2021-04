Triuggio, a fuoco un tetto a Rancate: intervento dei vigili del fuoco

Un tetto distrutto dalle fiamme e un pomeriggio di super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza. L'allarme martedì pomeriggio è scattato intorno alle 14 quando alla centrale operativa è arrivata la richiesta di intervento per un rogo a Triuggio. A prendere fuoco - per cause in corso di accertamento - è stato il tetto di una cascina che ospita diverse abitazioni in via Valletta.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno distrutto la copertura. Sul posto sono intervenuti complessivamente quattro mezzi dei vigili del fuoco con autopompa da Seregno, Lissone e un'autoscala e un'autobotte da Carate Brianza. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito.

Incendio a Triuggio: le immagini