Incendio a Verano Brianza, si addormenta e si sveglia con le fiamme: soccorso 50enne

Si è addormentato e si è svegliato con le fiamme in casa. Incendio nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio a Verano Brianza. I vigili del fuoco sono intervenuti all'interno di un'abitazione in via Vittorio Emanuele, in zona centrale del piccolo comune brianzolo. Le fiamme sono divampate al piano terra di un'abitazione dove all'interno c'era un uomo che prima di accorgersi del rogo si sarebbe addormentato.

A Verano Brianza sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe dal distaccamento di Seregno, un'autobotte da Carate Brianza, il carro ventilazione da Seregno Volontari. La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 14 e l'intervento alle 16.30 risultava ancora in corso.

In via precuazionale e per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza il comune ha disposto la chiusura di due strade: via Preda e via Umberto I. A rendere nota la modifiche per la viabilità, a causa dell'incendio, è stato lo stesso municipio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i mezzi di emergenza del 118 che hanno soccorso un uomo ferito che è stato trovato dal personale fuori dall'abitazione. Secondo i primi riscontri l'incendio sarebbe di natura accidentale e a causare il rogo potrebbe essere stata una stufetta dimenticata accesa vicino al letto. L'uomo, che ha accusato una lieve intossicazione, è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.