A fuoco un tetto: vigili del fuoco al lavoro

Paura a Verano Brianza: va a fuoco il tetto di una villetta. L'incendio è divampato nella prima serata di venerdì 22 aprile. Erano circa le 19 quando sono stati allertati i soccorsi per l'incendio di un tetto in una villetta di via Monte Bianco.

Sul posto sono giunti diversi mezzi dei vigili del fuoco: le autopompe dai distaccamenti di Desio e Seregno, due moduli di supporto dal distaccamento di Carate Brianza e Seregno, l'autobotte dal distaccamento di Desio e l'autoscala dal comando di Monza.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sarà compito dei vigili del fuoco capire l'origine del rogo.