Incendio a Monza nel condominio: l'intervento dei vigili del fuoco

Erano circa le 18.30 quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Monza, in via Carlo Prina, per un incendio principiato dalla canna fumaria di un condominio a 3 piani.

Sul posto l'autopompa e l'autoscala della sede centrale di Monza, un'autopompa dal distaccamento di Lissone e il carro soccorso dal distaccamento di Desio. Le operazioni di spegnimento delle fiamme ha richiesto più di un'ora.

Non è stata rilevata la presenza di feriti fra i condomini seppure le fiamme e il fumo abbiano generato il panico.