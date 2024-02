"Un boato e poi le fiamme: in quel rogo ho rischiato di perdere anche i miei cani e gatti"

"Per fortuna non ci sono stati morti, ma sarebbe potuta diventare una carneficina. Io ho rischiato di perdere i miei cani e gatti. Tre mici sono ancora all’interno della casa spaventati, che non riescono ad uscire. Ho ancora negli occhi il fumo e le fiamme che salivano verso il tetto”. A parlare è Barbara, una delle persone che vive nella palazzina comunale di via Cattaneo. Ieri sera, mercoledì 14 febbraio, all’interno di uno degli appartamenti dove vive una donna è scoppiato un incendio che si è propagato rapidamente: 11 persone sono state evacuate, Barbara e un altro condomino hanno perso tutto. La loro abitazione è inagibile e nelle prossime ore verranno trasferiti in un alloggio comunale in via Pisacane. Se sono salve è grazie a un inquilino, originario della Tunisia, che ha lanciato l'allarme e bussando alle porte ha fattio evacurare le persone

Barbara è ancora sconvolta e scossa. “Per fortuna l’incendio è scoppiato la sera e non la notte quando dormivamo. Ho sentito un boato tremendo, la gente che è scappata nel cortile e in strada e poi le fiamme. Persone che urlavano sulle scale. Io, insieme alla mia compagna, sono riuscita a mettermi in salvo e a mettere in sicurezza i miei 7 cani e 6 dei 9 gatti, che però adesso sono terrorizzati. Tre gatti sono rimasti in casa, ma io non posso entrare a recuperarli perché l’appartamento è inagibile”.

La donna è sconvolta. “Abbiamo perso tutto – prosegue -. Mobili, il cibo in dispensa e nel frigorifero, soldi, documenti, vestiti. Sono riuscita a recuperare solo alcune cartelle cliniche. Forse qualcosa si è salvato in casa, ma i vigili del fuoco non ci fanno entrare: è troppo pericoloso". La donna ha ancora negli occhi il terrore di poche ore fa: "la gente che gridava sulle scale, il fumo, il gran caldo e poi la paura che la palazzina potesse esplodere. Per fortuna non non c'erano persone allettate o con gravi disabilità altrimenti sarebbe stato davvero molto difficile ,metterli in salvo".