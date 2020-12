Incendio a Brugherio, a fuoco capanno e abitazione in via Botticelli

Incendio a Brugherio, in via Botticelli. Intorno a mezzogiorno i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti nel comune brianzolo per un rogo che aveva avvolto un capanno e un'abitazione.

Le fiamme, secondo quanto al momento ricostruito, sarebbero partite da un capanno degli attrezzi e si sarebbero poi propagate alla veranda dell'abitazione e ai serramenti esterni. In via Botticelli sono intervenuti l'autopompa di Monza e Vimercate, un'autoscala sempre dal comando di via Maui, un'autobotte da Vimercate e il carro soccorso da Milano. Nel rogo nessuno è rimasto ferito.

All'interno del capanno degli attrezzi risulta fosse presente una stufa che al momento del rogo era in funzione.